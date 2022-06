Ancora nessuna traccia di Andrea, il 27enne di Pianura sembra sparito nel nulla (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono trascorse più di 24 ore e di Andrea Covelli Ancora nessuna notizia. Il giovane di 27 anni residente nel quartiere di Pianura è scomparso la scorsa notte dopo essere sceso per andare a comprare dei cornetti per un’amica. Andrea era in scooter, un Honda SH 150 nero (targato EH41387), quando è uscito di casa. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Sono trascorse più di 24 ore e diCovellinotizia. Il giovane di 27 anni residente nel quartiere diè scomparso la scorsa notte dopo essere sceso per andare a comprare dei cornetti per un’amica.era in scooter, un Honda SH 150 nero (targato EH41387), quando è uscito di casa. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

pdnetwork : Le destre italiane al Parlamento europeo hanno ancora una volta votato contro l’ambiente. Parlano di #siccità ma… - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, ancora nessuna risposta da #DiMaria - TheRealPinguini : @Adnkronos Ma chi è che parla di lockdown? Non c'è nessuna necessità, se non lo avete ancora capito il problema non… - notmyhomeland13 : @matteoswift13 E STATO BELLISSIMO all'inizio non ci credeva nessuna delle due (un po' ancora non ci credo rido) MA… - writerinthedavk : Mi hanno appena verbalizzato il voto dell'esame di lunedì, ma di quello che ho fatto ad inizio mese ancora nessuna traccia -