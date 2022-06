Uomini e Donne, un ex cavaliere del Trono Over racconta la frequentazione segreta avuta con una delle dame più amate (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ex cavaliere Simone Virdis è tornato a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne, all’interno del parterre maschile del Trono Over di Maria de Filippi. Simone ha dato del filo da torcere alle sue corteggiatrici, tanto che, ad un certo punto, non si è più capito quale preferisse. In un’intervista che si è concesso per PiuDonna.it, Virdis ha esordito spiegando cosa realmente pensa della trasmissione e dei suoi protagonisti: Credevo che le persone che erano a Uomini e Donne fossero lì per trovare una persona a loro volta. Ma in realtà molte partecipanti sono lì solo per trovare follower e visibilità. Per la parte maschile si può capire esattamente chi fa questo tipo di gioco. Chi rimane lì da anni e resta lì solo per giudicare i nuovi arrivati, facendo finta di ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’exSimone Virdis è tornato a parlare della sua esperienza a, all’interno del parterre maschile deldi Maria de Filippi. Simone ha dato del filo da torcere alle sue corteggiatrici, tanto che, ad un certo punto, non si è più capito quale preferisse. In un’intervista che si è concesso per PiuDonna.it, Virdis ha esordito spiegando cosa realmente pensa della trasmissione e dei suoi protagonisti: Credevo che le persone che erano afossero lì per trovare una persona a loro volta. Ma in realtà molte partecipanti sono lì solo per trovare follower e visibilità. Per la parte maschile si può capire esattamente chi fa questo tipo di gioco. Chi rimane lì da anni e resta lì solo per giudicare i nuovi arrivati, facendo finta di ...

