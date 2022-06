Travis Barker ricoverato d’urgenza in ospedale, la figlia: “Pregate per noi” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Travis Barker ricoverato d’urgenza. Dopo neanche un mese dal matrimonio con Kourtney Kardashian Sono immagini preoccupanti quelle riportate e twittate dai media americani. Una Kourtney Kardashian, vestita di nero, con una felpa con il cappuccio che nascondeva il suo volto, al fianco della barelle dell’ambulanza sulla quale è steso il batterista 46enne dei Blink 182. Poche ore prima, Travis aveva twittato sul suo account un messaggio criptico: “Che Dio mi salvi”. Travis Bakerricoverato all’ospedale di West Hills è stato successivamente trasferito, in ambulanza, al centro medico Cedars-Sinai di Los Angeles per cure aggiuntive. Al momento del trasferimento, l’artista ha alzato il braccio destro, tenendo il pugno alzato per indicare che era vigile. Un ... Leggi su newstv (Di mercoledì 29 giugno 2022). Dopo neanche un mese dal matrimonio con Kourtney Kardashian Sono immagini preoccupanti quelle riportate e twittate dai media americani. Una Kourtney Kardashian, vestita di nero, con una felpa con il cappuccio che nascondeva il suo volto, al fianco della barelle dell’ambulanza sulla quale è steso il batterista 46enne dei Blink 182. Poche ore prima,aveva twittato sul suo account un messaggio criptico: “Che Dio mi salvi”.Bakerall’di West Hills è stato successivamente trasferito, in ambulanza, al centro medico Cedars-Sinai di Los Angeles per cure aggiuntive. Al momento del trasferimento, l’artista ha alzato il braccio destro, tenendo il pugno alzato per indicare che era vigile. Un ...

RenzoCianchetti : RT @lvogruppo: ??Gli ottimi risultati del farmaco mangiavita: Travis Barker dei Blink 182 ricoverato d’urgenza in ospedale. La band è stat… - ValentinaInLA : Sarebbe una pancreatite, a seguito di una colonscopia, ad aver causato il ricovero d’urgenza Travis Barker, batteri… - PAOLAGOSTINI : RT @lvogruppo: ??Gli ottimi risultati del farmaco mangiavita: Travis Barker dei Blink 182 ricoverato d’urgenza in ospedale. La band è stat… - lacivertmakina : RT @gazzettaparma: Travis Barker ricoverato d'urgenza in ospedale a Los Angeles - serenel14278447 : Travis Barker ricoverato d'urgenza in ospedale a Los Angeles -