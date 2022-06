Torino, scritte No Vax alla sede Cgil: la replica all'atto vandalico (Di mercoledì 29 giugno 2022) 'Discriminare i lavoratori No Vax è un crimine', 'Sindacato nazista' e 'Non è vandalismo è lotta per i diritti'. Sono solo alcune delle scritte apparse all'esterno della sede della Cgil di Torino di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 giugno 2022) 'Discriminare i lavoratori No Vax è un crimine', 'Sindacato nazista' e 'Non è vandalismo è lotta per i diritti'. Sono solo alcune delleapparse all'esterno delladelladidi ...

RaftarVi : ANCORA SUI V_V MURALES ALLA CGIL DI TORINO?? ?????????????????? “Non è vandalismo, è lotta per i diritti”… - RaftarVi : PIEMONTE NO VAX CGIL TORINO ?????????????????????? #ViVi - sanatonine : cioè letteralmente almeno il pride a Torino è stata la manifestazione più tranquilla del secolo i cartelli con scri… - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Torino, scritte No Vax davanti alla sede della Cgil - anpaca59 : @SkyTG24 Tra le scritte no vax e forza juve a Torino sono messi veramente male -