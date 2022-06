Tessera sanitaria | sai a cosa serve veramente?

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ti sei mai chiesto ala? Da non credere, ecco perviene utilizzata. Scopriamo nel dettaglio disi tratta. Quando ci rechiamo in ospedale o vogliamo prenotare una visita, occorre esibire il codice fiscale. Questo è possibile trovarlo nella propria. In pochi sanno, che in passato, il codice fiscale veniva dato a parte sempre su unaplastificata. Ma ala? Scopriamolo insieme. Ecco come utilizzare laA partire dal 2011, in Italia, sono state create delle ...