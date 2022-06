Tabellone Wimbledon femminile 2022 | Iga Swiatek prima favorita del seeding | cinque le azzurre al via

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Sorteggiato ildi: ecco tutti gli accoppiamenti per l’edizionedei Championships, alle presecon l’esclusione dei tennisti russi e bielorussi, poi con la decisione da parte di Atp e Wta di negare l’assegnazione dei punti. Ma il fascino diresta impareggiabile, così come il montepremi record per un torneo che vede Igapartire ovviamente cometesta di serie, seguita da Anett Kontaveit, Ons Jabeur e Paula Badosa.lein gara, di cui due comprese nel: Camila Giorgi e Martina Trevisan saranno rispettivamente la numero 21 e 22 del. Presenti anche Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta ...

Nelfemminile di2022 Emma Raducanu sfida Caroline Garcia, per Ons Jabeur l'ostacolo è la polacca Katarzyna Kawa mentre Angelique Kerber, già campionessa ama ora nella ...: gli italiani in campo oggi. Iniziamo con ilmaschile, dove Jannik Sinner sfiderà lo svedese Mikael Ymer, numero 88 nel ranking mondiale. L'altoatesino non è uno specialista sull'...Il top 10 canadese ha riservato grandi complimenti al big server statunitense, che lo ha sconfitto in quattro set all'esordio.Il tennista azzurro cerca l'approdo al terzo turno contro Ymer. Nel tabellone femminile Cocciaretto sfida Begu ...