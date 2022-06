Straordinaria doppietta mondiale nella 10 km di fondo | Paltrinieri oro e Acerenza argento

Pubblicità

fabiobellentani : RT @fanpage: È un'Italia straordinaria! Doppietta azzurra sul podio con Greg Paltrinieri d'oro e #Acerenza d'argento #Budapest2022 ???? https… - fanpage : È un'Italia straordinaria! Doppietta azzurra sul podio con Greg Paltrinieri d'oro e #Acerenza d'argento… - gemavideo76 : @genabr Confermo decisamente!!!!!!! Straordinaria doppietta!!!! Paga x essere stata realizzata appena qualche giorn… - andrea_tromba : RT @BolognaSpazio: ????1??7?????? | Il #Bologna U17 vince per 3-2 contro l'#Inter grazie ad una CLAMOROSA rimonta (gol di #Ravaglioli e doppiet… - Robertoro80 : RT @figurinepanini: Mondiali in Messico 1986 Argentina - Inghilterra 2 1: una doppietta di Maradona porta l'Albiceleste in semifinale. Due… -

Chiudendo la sua prova in 1h'50"56", il fuoriclasse azzurro ha preceduto Domenico Acerenza , argento, per una splendidatricolore. Bronzo per l'ungherese David Betlehem. "Se è un sogno non ...Da allora, un pugno di persone (oggi nove giudici) ha lafacoltà di plasmare l'intera ... quello detenuto dai nove giudici della Corte suprema, che forse mai come nelladi fine ...Un campione infinito. Gregorio Paltrinieri conferma il suo momento d'oro ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest e conquista una ...Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nella 10 Km maschile ai Mondiali di fondo di Budapest. Chiudendo la sua prova in 1h'50"56", il fuoriclasse ...