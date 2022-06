Omicron non dà tregua, curva estiva verso il picco. Balzo dei nuovi contagi (Di mercoledì 29 giugno 2022) Con la sottovariante Omicron 5, il virus SARS - CoV - 2 non era mai stato così contagioso. Lo dimostra il clamoroso Balzo di contagi, che tra l'altro, con tutta probabilità, sono piuttosto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Con la sottovariante5, il virus SARS - CoV - 2 non era mai stato cosìoso. Lo dimostra il clamorosodi, che tra l'altro, con tutta probabilità, sono piuttosto ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Pregliasco: 'Mi aspetto il picco di Omicron 5 a fine luglio e poi in autunno una nuova variante'. Mascherine? Sì an… - ladyonorato : In particolare, afferma che i trial dimostrano che dopo l’inoculo i bimbi hanno mostrato di avere anticorpi alla pr… - ricpuglisi : Quanto più siete terrorizzati dalle nuove varianti #Omicron, tanto più dimostrate di non avere fiducia nei vaccini. Complimenti vivissimi. - Isabellaborrom : @SoniaComba @Covidioti Perché ha avuto ragione e lui da persona intelligente l ha fatto, cosa che del resto qui la… - Dear_Inanna_Z : RT @AlexBazzaro: Pregliasco: 'Mi aspetto il picco di Omicron 5 a fine luglio e poi in autunno una nuova variante'. Mascherine? Sì anche in… -