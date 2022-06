Meteo Roma del 29-06-2022 ore 06:10 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino pioggia temporali sparsi tra Piemonte Lombardia asciutta altrove con Cieli irregolarmente nuvolosi al pomeriggio peggiora sulle regioni di nord-ovest del Pini più asciutta Nordest in serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con acquazzoni e temporali anche intensi migliore sul Piemonte Valle d’Aosta e Liguria al centro tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito al pomeriggio cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori isolate piogge sulla Toscana settentrionale in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli poco irregolarmente nuvolosi i settori al sud stabilità diffusa al mattino con maggiori addensamenti attesi sulla Sardegna sereno o poco nuvoloso altro nel pomeriggio anche spazi di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino pioggia temporali sparsi tra Piemonte Lombardia asciutta altrove con Cieli irregolarmente nuvolosi al pomeriggio peggiora sulle regioni di nord-ovest del Pini più asciutta Nordest in serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con acquazzoni e temporali anche intensi migliore sul Piemonte Valle d’Aosta e Liguria al centro tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito al pomeriggio cieli irregolarmente nuvolosi su tutti i settori isolate piogge sulla Toscana settentrionale in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli poco irregolarmente nuvolosi i settori al sud stabilità diffusa al mattino con maggiori addensamenti attesi sulla Sardegna sereno o poco nuvoloso altro nel pomeriggio anche spazi di ...

