Marc Marquez parla dell’intervento: “Osso non consolidato, adesso spero” (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’operazione al braccio, la convalescenza e la speranza di tornare più forte di prima. Marc Marquez, ex pluricampione del mondo della MotoGP, si è aperto in una lettera che ha descritto perfettamente il suo stato attuale di salute toccando, anche, gli obiettivi futuri. Lunga e molto toccante, la missiva ha raccolto moltissimi consensi dal mondo delle due ruote. La lettera a cuore aperto di Marc Marquez Photo Credit: motogp.com“Ho ricevuto molti messaggi di incoraggiamento da voi tifosi. Li ho apprezzati, soprattutto in un momento come questo. Voglio farvi sapere come procede il mio recupero. L’idea che forse avrei dovuto sottopormi a un’altra operazione c’era già da settembre dell’anno scorso. Controllavamo il braccio periodicamente per vedere l’evoluzione della frattura dopo il terzo intervento. Quando è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’operazione al braccio, la convalescenza e la speranza di tornare più forte di prima., ex pluricampione del mondo della MotoGP, si è aperto in una lettera che ha descritto perfettamente il suo stato attuale di salute toccando, anche, gli obiettivi futuri. Lunga e molto toccante, la missiva ha raccolto moltissimi consensi dal mondo delle due ruote. La lettera a cuore aperto diPhoto Credit: motogp.com“Ho ricevuto molti messaggi di incoraggiamento da voi tifosi. Li ho apprezzati, soprattutto in un momento come questo. Voglio farvi sapere come procede il mio recupero. L’idea che forse avrei dovuto sottopormi a un’altra operazione c’era già da settembre dell’anno scorso. Controllavamo il braccio periodicamente per vedere l’evoluzione della frattura dopo il terzo intervento. Quando è ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? Marc Marquez mostra la cicatrice ?? Prime immagini del pilota spagnolo con il braccio destro scoperto, dopo la qua… - P300it : MotoGP | Marc Márquez, lettera ai tifosi dopo il quarto intervento: “Ho speranza di gareggiare senza dolore e diver… - LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, Marc Marquez: 'L'osso non si era consolidato al 100% dopo il terzo intervento' #SkyMotori - Sportitalia_it : ?#MarcMarquez, che promessa ai suoi tifosi: “Voglio fare come #Nadal”. ?? Per la prima volta il campione spagnolo p… - infoitsport : Marc Marquez si confessa: “Ecco come sto davvero. Lo sapevo da questo inverno ma non ho voluto dirlo” -