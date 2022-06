Le tre ragioni per cui Papa Francesco non è un populista

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L’unità del popolo proposta dal populismo si esprime in una «volonté générale» unica, secondo la concezione di Rousseau, considerata di per sé legittima e valida anche moralmente. Müller lo sottolinea nel suo saggio What is populism? definendo il populismo «a particular moralistic imagination of politics», e sottolineando il suo carattere anti-pluralista: «the core claim of populism is thus a moralized form of antipluralism». Mudde e Kaltwasser definiscono infatti, oltre ovviamente all’elitismo, il pluralismo come nemico principale del populismo. La volontà generale non è plurale ma una, e se ha sempre ragione allora si riduce o viene meno lo spazio per altre volontà. L’unità è unanimità omogenea del popolo «puro» da differenze e dissensi. Alla luce di queste definizioni si può riprendere l’analisi del pensiero di, chiedendosi che rapporto abbia con il ...