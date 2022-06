Ultim’ora, Napoli e Lazio beffate: il Monza sta per piazzare un colpaccio in difesa! (Di martedì 28 giugno 2022) È ancora il Monza di Silvio Berlusconi ad essere attivissimo sul mercato. Dopo la storica promozione in Serie A, il club lombardo vuole fare le cose in grande e proprio in questi ultimi minuti sta per chiudere un nuovo colpo per la difesa. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, è in corso un incontro all’Hotel Bulgari di Milano tra i dirigenti del Monza e quelli del Verona: sul piatto, infatti, c’è in ballo il passaggio di Casale proprio al Monza. Casale Monza Calciomercato Il centrale difensivo da diverse settimane era finito nel mirino di altri due top club della Serie A: ci riferiamo a Lazio e Napoli. Adesso, però, il Monza ha superato la concorrenza e molto presto potrebbe, dunque, accogliere un nuovo rinforzo per il reparto ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) È ancora ildi Silvio Berlusconi ad essere attivissimo sul mercato. Dopo la storica promozione in Serie A, il club lombardo vuole fare le cose in grande e proprio in questi ultimi minuti sta per chiudere un nuovo colpo per la difesa. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, è in corso un incontro all’Hotel Bulgari di Milano tra i dirigenti dele quelli del Verona: sul piatto, infatti, c’è in ballo il passaggio di Casale proprio al. CasaleCalciomercato Il centrale difensivo da diverse settimane era finito nel mirino di altri due top club della Serie A: ci riferiamo a. Adesso, però, ilha superato la concorrenza e molto presto potrebbe, dunque, accogliere un nuovo rinforzo per il reparto ...

