Toronto | Insigne si presenta | “Scelta per i miei figli | non per soldi”

(Di martedì 28 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Per me e la mia famiglia inizia una nuova avventura, è la prima volta che siamo andato via da Napoli e questa situazione è tutta da scoprire. Il presidente mi ha parlato bene di questa città fin dal primo giorno, non vedevo l’ora di affrontare questa nuova esperienza. Ho visto la partita allo stadio, è stato molto bello, ma sto male, chi mi conosce sa che non vedo l’ora di giocare”. Sicosì Lorenzoai giornalisti nella conferenza stampa dizione da nuovo attaccante delFc. “In molti pensano che sono qui per i– aggiunge -, ma ho fatto questaper ie mia moglie. Ringrazio il presidente e la società che mi hanno dato l’opportunità di sentirmi un giocatore ...

Pubblicità

DiMarzio : #MLS | La conferenza stampa di presentazione di Lorenzo #Insigne con il #Toronto: 'Potevo rimanere in Europa' - MLS : Benvenuti a Toronto, @Lor_Insigne. #TFCLive - S_K_MOORE : Benvenuto a Toronto Lorenzo Insigne ???? @FabrizioRomano @DiMarzio @TorontoFC - _SiGonfiaLaRete : #Insigne racconta: 'Altre offerte oltre il Toronto? Concrete no, ma...' - ArmandaGelsomin : RT @CronacheTweet: Tra #Insigne e #Toronto è subito scattata la scintilla ?? -

La presentazione: "Ho 31 anni, non sono vecchio, potevo ancora stare in Europa. A Napoli ho perso trofei che fanno male. Sono abituato alle pressioni"a Little Italy diil giorno del suo arrivo (dall'account Twitter delFootball Club) Dobbiamo subito dire che la prima impressione è cheabbia fatto e possa fare molto ...: conferenza stampaQueste le parole in conferenza stampa dicolin diretta: 'Ciao, buonasera a tutti e grazie di avermi accolto. Sarà la prima avventura per me e la ...Si presenta cosi’ Lorenzo Insigne ai giornalisti nella conferenza stampa di presentazione da nuovo attaccante del Toronto Fc. ” In molti pensano che sono qui per i soldi – aggiunge -, ma ho fatto ...Lorenzo Insigne è stato presentato nella giornata di ieri dal Toronto in conferenza stampa. L’ex capitano azzurro ha avuto possibilità di poter rispondere ad alcune domande legate anche sul passato pa ...