SHEIN | CIAO MILANO! IL COLOSSO APRE IL SUO PRIMO POP UP STORE IN ITALIA

(Di martedì 28 giugno 2022) Dal 28 al 30 Giugno,il suoPop Upin Piazza Gae Aulenti a Milano. Ecco i dettagli e le curiosità del progetto All’interno di un progetto di espansione globale,, e-commerce leader nel settore prêt-à-porter femminile, con una distribuzione in oltre 150 paesi nel mondo, ha avviato una strategia di apertura di pop upnelle principali capitali internazionali, per offrire alla sua vasta audience la possibilità di acquistare i capi delle collezioni per la prima volta dal vivo. Tra le città che hanno ospitato i punti vendita temporanei, accanto a Madrid, Parigi, Las Vegas e Melbourne, spicca Milano, capitalena della moda e punto di riferimento per gli appassionati di shopping e di ricerca di stile. L’interno ...

