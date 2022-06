Paolini-Kvitova in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2022

(Di martedì 28 giugno 2022) Jasmineaffronterà Petraal primo turno di. Debutto proibitivo per l’azzurra, sorteggiata contro una delle giocatrici più forti di tutto il circuito Wta sull’erba. Non a casoè reduce dalla vittoria del titolo di Eastbourne e può vantare in bacheca ben due. Jasmine proverà comunque a giocarsi le sue carte e ad impensierire la ceca.è avanti 2-0 nei precedenti. SEGUI IL LIVE DEL MATCH PROGRAMMA, DATE E ORARI IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena, martedì 28 giugno, come terzo match sul Court 2 a partire dalle ore 12:00 (al termine di Gauff-Ruse). Latelevisiva è affidata a Sky Sport, che segue il torneo mediante ben nove canali dedicati all’evento, tra ...

Pubblicità

ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: 1?1? italiani saranno impegnati da domani sull'erba di #Wimbledon?? Le sfide di 1° turno Berrettini??Garin Giorgi??Frech… - vetky : RT @InteBNLdItalia: 1?1? italiani saranno impegnati da domani sull'erba di #Wimbledon?? Le sfide di 1° turno Berrettini??Garin Giorgi??Frech… - infoitsport : Paolini-Kvitova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 - morinmartine9 : RT @InteBNLdItalia: 1?1? italiani saranno impegnati da domani sull'erba di #Wimbledon?? Le sfide di 1° turno Berrettini??Garin Giorgi??Frech… - InteBNLdItalia : 1?1? italiani saranno impegnati da domani sull'erba di #Wimbledon?? Le sfide di 1° turno Berrettini??Garin Giorgi??Fr… -

SPORTFACE.IT

... Muchova vs (16) Halep A seguire: Ritschard vs (4) Tsitsipas COURT 2 (inizio alle ore 12:00 italiane) Johnson vs (18) Dimitrov A seguire: (11) Gauff vs Ruse A seguire:vs (25)A ......Swiatek - Fett Cerundolo - Rafa Nadal Serena Williams - Tan Campo numero 1 Berrettini - Garin Muchova - Halep Ritschard - Tsitsipas Campo Numero 2 Johnson - Dimitrov Gauff - Ruse... LIVE – Paolini-Kvitova, primo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA Il live e la diretta testuale del confronto tra Jasmine Paolini e Petra Kvitova, valevole come primo turno del torneo di Wimbledon 2022. L’azzurra va a caccia dell’impresa contro l’esperta e ...Comincia oggi il cammino di Matteo Berrettini nell'edizione 2022 di Wimbledon. Il tennista romano aprirà il programma sul campo 1, affrontando il cileno Cristian Garin. Sulla carta un esordio morbido ...