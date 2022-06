Pagelle Inghilterra-Italia | Semifinale Europei Under 19 2022 | voti e tabellino

(Di martedì 28 giugno 2022) Ledi, con ie ildella sfida valida per ladegli19. Gli inglesi vincono in rimonta grazie alle reti di Scott al 58? e di Quansah all’81’. Vana la rete che ha aperto le marcature all’11esimo dell’azzurro Miretti. E’ L’a conquistare la finale. RISULTATI e CLASSIFICHE(4-2-3-1): Cox 6.5, Norton-Cuffy 5 (56? Oyegoke 6), Edwards 6, Quansah 7, Doyle 6, Iroegbunam 5.5 (56? Scott 7), Chukwuemeka 6, Devine 6, Ramsey 5.5 (56? Bynoe-Gittens 6), Vale 6, Scarlett 5.5 (86? Jebbison 5). ALL: Foster 6.5(4-3-1-2): Desplanches 7, Turicchia 5.5, Ghilardi 5.5, Coppola 5.5, Giovane 5, Fabbian 5.5 ...

