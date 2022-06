Malcuit ai saluti | il terzino potrebbe restare in Serie A

Leggi su napolipiu

(Di martedì 28 giugno 2022) Tra due giorni scade il contratto che lega Kevinal Napoli. Il calciatore francese, di origini mauritane e marocchine, lascia il club partenopeo dopo quattro anni (con un’esperienza di pochi mesi alla Fiorentina). In maglia azzurra ha collezionato 38 presenze complessive: troppo poco per un calciatore per cui ci si attendeva molto di più ma che spesso è stato rallentato dagli infortuni. L’ex Lilla e Saint’Etienne ha mercato all’estero ma anche inA c’è una squadra che studia il colpo a zero per la difesa. Secondo Tuttomercatoweb il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha messo nel mirinoe nei prossimi giornidare vita all’affondo decisivo per acquistarlo. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.