LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | Oro e argento nella ginnastica! Enrica Rinaldi in finale nella lotta

(Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA MARTEDI’ 28 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 19.04VOLA IN!!!!! La 23enne romana ha dominato la semicontro la francese Kendra Dacher e domani sfiderà la temibile turca Yasemin Adar Yigit per la medaglia d’oro nei 76 kg. 19.02– Altri due punti per!! 4-0 a due minuti dal termine della semi! 18.59– Alla pausa di metà incontro,è in vantaggio per 2-0 sulla francese Dacher! Ultimi tre minuti in vista per poter sognare l’atto ...