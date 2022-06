Il Corsera: Così com’è la Var rischia di andare in tilt. È una tecnologia, se non s’aggiorna s’impalla (Di martedì 28 giugno 2022) È una tecnologia, e come tutte le tecnologie se non s’aggiorna s’impalla. È l’assunto da cui parte il Corriere della Sera per analizzare una nuova fase, una versione «pro» della Var. Che può debuttare a breve. Perché se sono indiscutibili i benefici che ha portato in queste prime cinque stagioni (con gli errori in A ridotti dell’86%) è pur vero che si creano con una certa facilità dei controcircuiti inaccettabili. Il Corriere: La Var, come ogni tecnologia, è invecchiata presto. Il protocollo appare già superato, troppo rigido, limitativo. Ha ragione Rocchi quando dice che arrivare al 100% di precisione è impossibile, perché l’errore umano è inevitabile, specie se — come sta succedendo ora — la generazione di arbitri è giovane e inesperta, ma proprio per questo serve accelerare il percorso di perfezionamento di chi ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 giugno 2022) È una, e come tutte le tecnologie se non. È l’assunto da cui parte il Corriere della Sera per analizzare una nuova fase, una versione «pro» della Var. Che può debuttare a breve. Perché se sono indiscutibili i benefici che ha portato in queste prime cinque stagioni (con gli errori in A ridotti dell’86%) è pur vero che si creano con una certa facilità dei controcircuiti inaccettabili. Il Corriere: La Var, come ogni, è invecchiata presto. Il protocollo appare già superato, troppo rigido, limitativo. Ha ragione Rocchi quando dice che arrivare al 100% di precisione è impossibile, perché l’errore umano è inevitabile, specie se — come sta succedendo ora — la generazione di arbitri è giovane e inesperta, ma proprio per questo serve accelerare il percorso di perfezionamento di chi ...

Pubblicità

napolista : Il Corsera: Così com’è la #Var rischia di andare in tilt. È una tecnologia, se non s’aggiorna s’impalla Allo studi… - triolo_daniele : @gwaeldellafossa Se io scrivo, esempio, ‘il CorSera dice che il Milan è su Dybala’, poi verifico e scopro che non è… - kospeti : @marioricciard18 @espressonline @DrAlbertazziUK @minomazz @AndreaRoventini @FilBarbera @letipezz @FrancesDiBi… - sportli26181512 : Il CorSera sul mercato dei rossoneri: 'Milan, ecco Asensio': 'Milan, ecco Asensio'. Titolà così il Corriere della S… - NotizieTg : Kuleba:negoziati solo con vittoria Kiev 8.00 'Solamente la nostra vittoria militare convincerà la Russia ad avvia… -