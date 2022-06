Guida e posta video su TikTok, 6mila euro di multa ai genitori di un 12enne (Di martedì 28 giugno 2022) Seimila euro di multa ai genitori di un 12enn e, segnalato alla Procura dei minori di Napoli , che in un video pubblicato su TikTok sfreccia alla Guida di una Smart. La sanzione è stata notificata questa... Leggi su feedpress.me (Di martedì 28 giugno 2022) Seimiladiaidi un 12enn e, segnalato alla Procura dei minori di Napoli , che in unpubblicato susfreccia alladi una Smart. La sanzione è stata notificata questa...

