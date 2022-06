Frigo: perché è l’invenzione più straordinaria della sua epoca (Di martedì 28 giugno 2022) Il Frigo è una di quelle invenzioni che hanno segnato un’epoca. Prima della sua introduzione, raffreddare e conservare gli alimenti era possibile ma molto impegnativo. Ma chi è il genio che ha inventato questo straordinario elettrodomestico? Ecco la storia della refrigerazione artificiale. Chiamiamo refrigerazione artificiale quel processo che permette di raffreddare materia organica attraverso un circuito chiuso o un meccanismo elettrico. Per arrivare al moderno Frigorifero che tutti abbiamo in casa, però, ce n’è voluta di strada… Ah, che invenzione meravigliosa! (Pixnio) – www.curiosauro.itLa straordinaria invenzione del Frigo: ecco tutta la storia Secondo gli storici, gli antichi persiani furono i primi a inventare un refrigeratore funzionante. Già nel III secolo ... Leggi su curiosauro (Di martedì 28 giugno 2022) Ilè una di quelle invenzioni che hanno segnato un’. Primasua introduzione, raffreddare e conservare gli alimenti era possibile ma molto impegnativo. Ma chi è il genio che ha inventato questo straordinario elettrodomestico? Ecco la storiarefrigerazione artificiale. Chiamiamo refrigerazione artificiale quel processo che permette di raffreddare materia organica attraverso un circuito chiuso o un meccanismo elettrico. Per arrivare al modernorifero che tutti abbiamo in casa, però, ce n’è voluta di strada… Ah, che invenzione meravigliosa! (Pixnio) – www.curiosauro.itLainvenzione del: ecco tutta la storia Secondo gli storici, gli antichi persiani furono i primi a inventare un refrigeratore funzionante. Già nel III secolo ...

Pubblicità

beforethefvll : in città mega blackout da ieri niente ventilatore niente condizionatore niente acqua fredda perché il frigo è stacc… - giadamarval : @samuelekins mi spieghi perché c'erano due tubetti del genere sul tavolo quando uno deve stare in frigo e l'altro n… - maxbass82 : @colvieux Io gli occhiali li ho presi online, da un sito spagnolo, materiale cinese a 34,50 perché secondo qualche… - parallelo83 : @Thegoodvybye C'è afa non caldo. Il che è diverso. Il caldo lo superi. Abbiamo spiagge vestiario leggero frigo e co… - beiguangcoeur : secondo giorno a casa da sola: il caffè è venuto benissimo con tutto che ho sempre avuto timore a farlo, più tardi… -