Fiction RAI 2022-2023 | elenco completo | “la fiction è soprattutto sguardo verso l’orizzonte”

Pubblicità

TvTalk_Rai : Tra le nuove fiction tinte di giallo: VINCENZO MALINCONICO - AVVOCATO D’INSUCCESSO (dai romanzi di De Silva), IL MA… - A_drummingsong : RT @Cinguetterai: La direttrice di Rai Fiction, Ammirati: 'Il progetto è di chiudere #IlCommissarioMontalbano con Luca Zingaretti e portare… - ParliamoDiNews : Palinsesti Rai 2022/2023: tutte le novità: eventi, fiction, docufilm e tante novità | MondoTV 24 #Palinsesti #rai… - infoitcultura : Fiction Rai 1 autunno 2022, inverno 2023. Novità e conferme, anticipazioni - infoitcultura : Da 'Esterno notte' al Commissario Ricciardi: l'offerta di Rai Fiction per la prossima stagione - ilNapolista -

Così Marco Giallini , il protagonista della serie di grande successo tratta dai racconti di Antonio Manzini , critica la scelta delladi spostare ladalla seconda alla prima rete. L'...Approndiamo ora le principaliche vedremo dall'autunno in poi: RAI1 - L'OFFERTA DELL'AUTUNNO 2022 Eventi Per laMarco Bellocchio firma per la prima volta una importante serie televisiva: ...Che cosa sappiamo sulla terza stagione di Mare Fuori Ecco le anticipazioni di Mare Fuori 3 in onda prossimamente su Rai 2 ...mentre per la fiction l’autunno porterà sulla Rai la serie “Esterno notte” di Marco Bellocchio sell’uccisione di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, e “Il nostro Generale” per ricordare Carlo ...