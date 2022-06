Draghi: «Putin al G20 solo da remoto». Mosca: «Non decide lui» (Di martedì 28 giugno 2022) Ore 17.10 - Tensione diplomatica Mosca-Roma Si alza la tensione tra Italia e Russia. Durante la conferenza stampa finale del G7 a precisa domanda sulla presenza di Vladimir Putin al prossimo G20 annunciata dallo stesso leader russo Draghi ha spiegato che potrà essere «solo da remoto». Frase a cui è seguita l'immediata e piccata reazione del Cremlino: «Non è lui a decidere» hanno spiegato. Leggi su panorama (Di martedì 28 giugno 2022) Ore 17.10 - Tensione diplomatica-Roma Si alza la tensione tra Italia e Russia. Durante la conferenza stampa finale del G7 a precisa domanda sulla presenza di Vladimiral prossimo G20 annunciata dallo stesso leader russoha spiegato che potrà essere «da». Frase a cui è seguita l'immediata e piccata reazione del Cremlino: «Non è lui are» hanno spiegato.

