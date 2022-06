De Stefano: «Mondiali in esclusiva Rai? Per ora sì» (Di martedì 28 giugno 2022) “La Rai per la prima volta racconterà i Mondiali di calcio senza l’Italia, perché nel 2018 non avevamo le partite quindi sarà una sfida ancora più importante per noi, e le trasmetteremo tutte”. Lo ha detto Alessandra De Stefano, direttore di Rai Sport rispondendo a margine dalla presentazione dalla stagione televisiva 2022/23 ad alcune domande Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 giugno 2022) “Laper la prima volta racconterà idi calcio senza l’Italia, perché nel 2018 non avevamo le partite quindi sarà una sfida ancora più importante per noi, e le trasmetteremo tutte”. Lo ha detto Alessandra De, direttore diSport rispondendo a margine dalla presentazione dalla stagione televisiva 2022/23 ad alcune domande Calcio e Finanza.

