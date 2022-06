Covid, Locatelli: "Reinfezioni in aumento, in autunno vaccino per gli over 60" (Di martedì 28 giugno 2022) L'epidemia non è finita, anzi, il Covid continua a circolare e in Italia, a causa delle nuove varianti, sono in aumento i casi di reinfezione, ossia di chi prende il virus una seconda volta. Un dato da tenere sotto osservazione, come... Leggi su europa.today (Di martedì 28 giugno 2022) L'epidemia non è finita, anzi, ilcontinua a circolare e in Italia, a causa delle nuove varianti, sono ini casi di reinfezione, ossia di chi prende il virus una seconda volta. Un dato da tenere sotto osservazione, come...

Pubblicità

telodogratis : Locatelli: “Il Covid circola ancora, in autunno vaccino per gli over 60” - telodogratis : Per Locatelli l’obbligo vaccinale contro il Covid è una pagina chiusa - globalistIT : - News24_it : Locatelli a Sky TG24: “Da settembre nuova campagna vaccinale raccomandata per over 50” - Sky Tg24 - pl1952 : Covid, Locatelli: “Chiara sottostima del numero dei nuovi casi. Reinfezioni da Omicron all’8,4% con Delta era il 2%… -