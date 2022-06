A Livorno torna LeggerMente: un mese di libri, da Carofiglio a Chiara Valerio fino a Vera Gheno e Gino Castaldo. Primo incontro con Karima (Di martedì 28 giugno 2022) Dai politici come la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein ai fumettisti Emiliano Pagani e Daniele Caluri, dal giornalista e conduttore radiofonico Gino Castaldo allo scrittore ex magistrato Gianrico Carofiglio passando da scrittori apprezzati come Chiara Valerio e Jonathan Bazzi, la cronista di frontiera Francesca Mannocchi, la linguista Vera Gheno, il poeta (e esperto di letteratura francese) Valerio Magrelli o ancora il sindacalista Aboubakar Soumahoro. Sono solo alcuni dei nomi del programma di LeggerMente, il festival di incontri letterari che comincia giovedì 30 giugno a Livorno, nel parco della Villa Fabbricotti, per la sua quarta edizione. Quest’anno l’inaugurazione è affidata alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Dai politici come la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein ai fumettisti Emiliano Pagani e Daniele Caluri, dal giornalista e conduttore radiofonicoallo scrittore ex magistrato Gianricopassando da scrittori apprezzati comee Jonathan Bazzi, la cronista di frontiera Francesca Mannocchi, la linguista, il poeta (e esperto di letteratura francese)Magrelli o ancora il sindacalista Aboubakar Soumahoro. Sono solo alcuni dei nomi del programma di, il festival di incontri letterari che comincia giovedì 30 giugno a, nel parco della Villa Fabbricotti, per la sua quarta edizione. Quest’anno l’inaugurazione è affidata alla ...

