Maggio Musicale: alla Pergola ultime repliche di «Ariadne auf Naxos» di Strauss col rientro della Pratt (Di lunedì 27 giugno 2022) Le due date recuperano quelle del 15 e del 18 giugno saltate perpositività al covid del Maestro Gatti. Arriva finalmente come Zerbietta il soprano Jessica Pratt, mentre viene sostituito il Sovrintendente Pereira nei panni del Maggiordomo: è positivo al covid L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 giugno 2022) Le due date recuperano quelle del 15 e del 18 giugno saltate perpositività al covid del Maestro Gatti. Arriva finalmente come Zerbietta il soprano Jessica, mentre viene sostituito il Sovrintendente Pereira nei panni delrdomo: è positivo al covid L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Maggio Musicale: alla Pergola ultime repliche di «Ariadne auf Naxos» di Strauss col rientro della Pratt - AlongsiderR : Luciano Pavarotti, Zubin Mehta, Orchestra of the Rome Opera House & Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino - Turandot: Nessum dorma! - AlongsiderR : Luciano Pavarotti, Zubin Mehta, Orchestra of the Rome Opera House & Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino - Turandot: Nessum dorma! - AlongsiderR : Luciano Pavarotti, Zubin Mehta, Orchestra of the Rome Opera House & Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino - Turandot: Nessum dorma! - thestarman7 : 'Vuoi provare a parlare in corsivo?' No grazie, preferisco il #napoletano. È una LINGUA romanza, bella e musicale.… -