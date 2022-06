Il mistero del sangue: se appartieni a questo gruppo potresti non essere di questo mondo (Di lunedì 27 giugno 2022) Il sangue è uno dei fattori meno suscettibili alle mutazioni genetiche. Eppure la scienza non riesce a spiegarsi l’esistenza del gruppo Rh negativo (Rh?) senza prendere in considerazione il concetto di mutazione. L’Rh negativo è infatti un’anomalia del fattore Rh, ovvero dello specifico antigene proteico presente sulla superficie dei globuli rossi. C’è un mistero nel sangue umano? In generale, se un individuo possiede il fattore Rh si dice che il suo gruppo è positivo. Se invece i suoi globuli rossi non lo presentano, il suo gruppo sanguigno è definito negativo (Rh?). I primati hanno sempre sangue positivo. Solo nell’uomo compare la variante negativa. Secondi alcuni interpreti il sangue Rh- sarebbe una prova di una mutazione genetica agita da alieni ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilè uno dei fattori meno suscettibili alle mutazioni genetiche. Eppure la scienza non riesce a spiegarsi l’esistenza delRh negativo (Rh?) senza prendere in considerazione il concetto di mutazione. L’Rh negativo è infatti un’anomalia del fattore Rh, ovvero dello specifico antigene proteico presente sulla superficie dei globuli rossi. C’è unnelumano? In generale, se un individuo possiede il fattore Rh si dice che il suoè positivo. Se invece i suoi globuli rossi non lo presentano, il suosanguigno è definito negativo (Rh?). I primati hanno semprepositivo. Solo nell’uomo compare la variante negativa. Secondi alcuni interpreti ilRh- sarebbe una prova di una mutazione genetica agita da alieni ...

