“È lui mio padre”. Bud Spencer, choc nel mondo vip: spunta la figlia segreta, Carlotta (Di lunedì 27 giugno 2022) Una storia attentamente e dettagliatamente raccontata su un libro e che, ben presto, sarà affrontata in tribunale. Il suo nome è Carlotta Rossi ed è una producer 46enne, residente a Londra, nonché madre di due figlie. Perché tale, apparentemente sconosciuto, nome è arrivato fin qui, si domanderanno molti. Beh, sarebbe figlia di Bud Spencer. Quest’ultimo, stando a quanto svelato, sapeva bene della sua esistenza, che ha sempre tenuto in considerazione. La donna in questione sostiene che il mitico attore, del quale sarebbe un’inaspettata erede tenuta in segreto, si sia occupato economicamente di lei e di sua mamma fino alla laurea della prima e fino alla scomparsa della seconda. I suoi presunti fratelli, riconosciuti da Bud Spencer, ancora non hanno commentato quanto detto da Carlotta Rossi. Tra sua ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 27 giugno 2022) Una storia attentamente e dettagliatamente raccontata su un libro e che, ben presto, sarà affrontata in tribunale. Il suo nome èRossi ed è una producer 46enne, residente a Londra, nonché madre di due figlie. Perché tale, apparentemente sconosciuto, nome è arrivato fin qui, si domanderanno molti. Beh, sarebbedi Bud. Quest’ultimo, stando a quanto svelato, sapeva bene della sua esistenza, che ha sempre tenuto in considerazione. La donna in questione sostiene che il mitico attore, del quale sarebbe un’inaspettata erede tenuta in segreto, si sia occupato economicamente di lei e di sua mamma fino alla laurea della prima e fino alla scomparsa della seconda. I suoi presunti fratelli, riconosciuti da Bud, ancora non hanno commentato quanto detto daRossi. Tra sua ...

Pubblicità

LuigiBrugnaro : Il restauro del Ponte dell'Accademia rimarrà sempre il simbolo del suo amore per #Venezia. Un contributo sostanzio… - borghi_claudio : @VperVendetta99 @GiacomoGramagli @SMicheleSSS @carseri Il problema è che magari lei lo vorrebbe mandare via ma un a… - KY00JIN : e lui non è il mio fidanzato quindi .... che schifo di vita - _doppelgangerrr : RT @CallMeKendall__: no raga è lui,il mio meme preferito - sara_gerardina : @BenissimoVa La segretaria del mio medico è una cretina incapace ma in compenso lui è tatone e da a tutti il suo nu… -