Caso Pamela | famiglia | “Punto fermo omicidio e scempio sul corpo”

(Adnkronos) – "Il dato di fatto è che la Cassazione ha definitivamente stabilito la condanna per l'omicidio e il macabro scempio sul corpo di Pamela". Lo afferma all'Adnkronos l'avvocato Marco Valerio Verni, legale della famiglia di Pamela Mastropietro a pochi giorni dalle motivazioni della sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna di Innocent Oseghale per l'omicidio della 18enne romana, allontanatasi da una comunità e i resti della quale furono trovati in due trolley a Pollenza (Macerata) il 30 gennaio 2018, disponendo invece un processo bis sull'aggravante della violenza sessuale. Verni, che è anche zio di Pamela, ricorda che la Cassazione ha "stabilito un Punto fermo" considerato che "la difesa di ...

