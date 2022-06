Wanda Nara | il corpo parla chiaro | Per il resto occorre l’interprete

Leggi su newstv

(Di domenica 26 giugno 2022) Questo è uno degli ultimi post, dove non possiamo non indugiare sulla foto con lo sguardo. Anche perché la didascalia non è molto chiaraè certamente famosa per la sua relazione con il calciatore Mauro Icardi e poi per i suoi post sui social. Già perché su Instagram non manca mai di far fare sogni peccaminosi ai suoi tanti followers. Con il suo procace seno, ma anche con un lato b pronunciato e sodo. Poteva smentirsi, questa volta?Web SourceLo scorso 9 dicembre ha compiuto 35 anni. Di nazionalità argentina, ma la maggior parte della sua fortuna l’ha fatta nel nostro Paese, in Italia. Nel 2018, infatti, ha sostituito Melissa Satta come co-presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”. Nel 2020 è stata opinionista della quarta edizione del “Grande Fratello ...