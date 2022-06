Vigili aggrediti | Manfredi | “Sulle regole non arretreremo”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il percorso di ripristino delleè faticoso, ma non intendiamo arretrare”. Così il sindaco di Napoli Gaetano, esprimendo “massima solidarietà dell’Amministrazione e dell’intera città agli agenti di Polizia Municipalela scorsa notte in piazza Garibaldi”. “Da diverse settimane – ricorda il sindaco – prosegue incessantemente il lavoro di controllo del territorio e di contrasto ad ogni forma di illegalità: un’attività, svolta in alcune occasioni insieme alle altre forze dell’ordine, che sta producendo i primi risultati concreti. Il piano di azione del Comune sta funzionando e non saranno questi episodi a fermarlo: piazza Garibaldi e le zone vicine meritano decoro e dignità”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.