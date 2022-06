Ultimi giorni per dotarsi di Pos. Dal 30 giugno multe a commercianti e professionisti: ecco cosa si rischia (Di domenica 26 giugno 2022) Due mesi di tempo. Tanto è passato da quando il 30 aprile è entrato in vigore il decreto legge numero 36 che ha definito le sanzioni per i commercianti e i professionisti che permettono ai loro clienti di fare transazioni con il Pos. La data che segna il cambio di rotta si avvicina: le sanzioni infatti diventeranno effettive dal 30 giugno e si comporranno di un fisso di 30 euro da sommare al 4 per cento della transazione negata. Per esempio, per una transazione da 100 euro per cui non viene concesso il pagamento tramite Pos, la multa sarà di 34 euro. Da notare che la nuova norma vale anche per i professionisti, quindi dovranno dotarsi di un sistema per i pagamenti elettronici anche avvocati, notai, commercialisti e medici. Le uniche eccezioni previste per evitare una sanzione sono quelle tecniche: se ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) Due mesi di tempo. Tanto è passato da quando il 30 aprile è entrato in vigore il decreto legge numero 36 che ha definito le sanzioni per ie iche permettono ai loro clienti di fare transazioni con il Pos. La data che segna il cambio di rotta si avvicina: le sanzioni infatti diventeranno effettive dal 30e si comporranno di un fisso di 30 euro da sommare al 4 per cento della transazione negata. Per esempio, per una transazione da 100 euro per cui non viene concesso il pagamento tramite Pos, la multa sarà di 34 euro. Da notare che la nuova norma vale anche per i, quindi dovrannodi un sistema per i pagamenti elettronici anche avvocati, notai, commercialisti e medici. Le uniche eccezioni previste per evitare una sanzione sono quelle tecniche: se ...

