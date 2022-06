Pubblicità

leggoit : Tragica immersione all'isola del Giglio: sub ha un malore e muore - qn_lanazione : Isola del Giglio, sub muore durante immersione, domenica tragica - LaRicercaOnline : Il narratore dei Malavoglia è l’antenna radio che coglie, nelle espressioni di una umanità vinta, la sua autentica… -

LA NAZIONE

Domenicanel mare della Toscana. Un sub è morto per un malore durante un'tra l'isola del Giglio e l'isola di Giannutri. I mezzi dell'emergenza del 118 sono stati attivati dalla Capitaneria ...... è anche e soprattutto l'viva in un passato remoto che si fa partecipazione presente e ... E di memoria vive anche un altro suo caposaldo, Il signor Mani: una memoria, diversa ed ... Isola del Giglio, sub muore durante immersione, domenica tragica Domenica tragica nel mare della Toscana. Un sub è morto per un malore durante un'immersione tra l'isola del Giglio e l'isola di Giannutri. I mezzi ...Porto Santo Stefano (Grosseto), 26 giugno 2022 - Tragedia tra l'Isola del Giglio e Giannutri. Un sub è morto durante un'immersione avvenuta tra la stessa Giglio e Giannutri. Sarebbero stati i compagni ...