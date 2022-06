San Mamés chiude le urne con un’affluenza record di 22.689 iscritti (Di domenica 26 giugno 2022) Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! 24/06/2022 alle 21:56 est La presidenza dell’Athletic Club ha avuto un punteggio incredibile nelle elezioni Superano i 21.009 emessi nelle elezioni del 2011 Le urne che hanno raccolto i voti alle elezioni per la presidenza dell’Athletic Club hanno chiuso alle 21:00. una partecipazione di 22.689 iscritti, cifra record nelle dieci nomine elettorali celebrato nella storia dell’entità rojiblanca. Quei 22.689 voti, il 56,36% del censimento, superano i 21.009 espressi nelle elezioni del 2011 in cui Josu Urrutia ha battuto Fernando García Macua. Tuttavia la percentuale di partecipazione ha poi raggiunto il 65,49%, la più alta registrata. Per quanto riguarda le ultime elezioni, quelle del 2018 in cui è stato imposto Aitor Elizegi, sia il numero di schede (19.060) ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 giugno 2022) Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! 24/06/2022 alle 21:56 est La presidenza dell’Athletic Club ha avuto un punteggio incredibile nelle elezioni Superano i 21.009 emessi nelle elezioni del 2011 Leche hanno raccolto i voti alle elezioni per la presidenza dell’Athletic Club hanno chiuso alle 21:00. una partecipazione di 22.689, cifranelle dieci nomine elettorali celebrato nella storia dell’entità rojiblanca. Quei 22.689 voti, il 56,36% del censimento, superano i 21.009 espressi nelle elezioni del 2011 in cui Josu Urrutia ha battuto Fernando García Macua. Tuttavia la percentuale di partecipazione ha poi raggiunto il 65,49%, la più alta registrata. Per quanto riguarda le ultime elezioni, quelle del 2018 in cui è stato imposto Aitor Elizegi, sia il numero di schede (19.060) ...

