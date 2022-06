Lufthansa cancella oltre 2000 voli per l’estate (Di domenica 26 giugno 2022) Brutte notizie per chi viaggia in aereo: , per mancanza di personale. Tutte le informazioni. Anche la compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato la cancellazione di numerosi voli già programmati per questa estate. Una decisione che mette a rischio le vacanze di molti passeggeri. Doccia gelata sulle tanto attese L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 26 giugno 2022) Brutte notizie per chi viaggia in aereo: , per mancanza di personale. Tutte le informazioni. Anche la compagnia aerea tedescaha annunciato lazione di numerosigià programmati per questa estate. Una decisione che mette a rischio le vacanze di molti passeggeri. Doccia gelata sulle tanto attese L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

milanese__ : RT @ilmessaggeroit: Lufthansa cancella 2.200 voli: vacanze a rischio per 250mila passeggeri. Sabato lo sciopero delle compagnie low cost ht… - infoiteconomia : Lufthansa cancella 2.200 voli: vacanze a rischio per 250mila passeggeri. Sabato lo sciopero delle compagnie lo - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Lufthansa cancella 2.200 voli: vacanze a rischio per 250mila passeggeri. Sabato lo sciopero delle compagnie low cost ht… - A__Martinello : Lufthansa cancella (ulteriori) 2200 voli causa mancanza di personale - ontherailaway : RT @ilmessaggeroit: Lufthansa cancella 2.200 voli: vacanze a rischio per 250mila passeggeri. Sabato lo sciopero delle compagnie low cost ht… -