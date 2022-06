La figlia di Carlo Rambaldi: «Da bambina mi smontava le bambole. Per creare E.T. non dormì per sei mesi» (Di domenica 26 giugno 2022) E.T. compie 40 anni e Sette, settimanale del Corriere della Sera, intervista Daniela Rambaldi, figlia di Carlo, l’artigiano-artista inventore di effetti speciali che diede vita alla creatura che diventò il protagonista del film di Spielberg. «Il telefono squillò poco prima di mezzanotte nella nostra casa di Encino, in California. Dall’altra parte del filo, la voce implorante di Spielberg, con cui papà aveva già lavorato per Incontri ravvicinati del Terzo Tipo. Diceva: Carlo, dobbiamo vederci, I have a big problem. Steven non era contento del team americano: il personaggio non era empatico, non suscitava tenerezza. Aggiunse: so che ti sto chiedendo la Luna, amico mio, ma devi aiutarmi. Papà buttò giù due schizzi e in un amen creò il prototipo che poi mi sottopose. Non c’era tempo da perdere. La produzione cominciava a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 giugno 2022) E.T. compie 40 anni e Sette, settimanale del Corriere della Sera, intervista Danieladi, l’artigiano-artista inventore di effetti speciali che diede vita alla creatura che diventò il protagonista del film di Spielberg. «Il telefono squillò poco prima di mezzanotte nella nostra casa di Encino, in California. Dall’altra parte del filo, la voce implorante di Spielberg, con cui papà aveva già lavorato per Incontri ravvicinati del Terzo Tipo. Diceva:, dobbiamo vederci, I have a big problem. Steven non era contento del team americano: il personaggio non era empatico, non suscitava tenerezza. Aggiunse: so che ti sto chiedendo la Luna, amico mio, ma devi aiutarmi. Papà buttò giù due schizzi e in un amen creò il prototipo che poi mi sottopose. Non c’era tempo da perdere. La produzione cominciava a ...

