(Di domenica 26 giugno 2022) L’e i suoi tifosi possono gioire, visite mediche e firma sono in arrivo per il giocatore: manca pochissimo e poi sarà tutto ufficiale. L’pensa al futuro e ilatteso per il centrocampo sta ora per diventare ufficiale. Manca davvero poco per le visite mediche,di che arriverà la firma sul contratto. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

fafailgrande : @ElTrattore Ci voleva una ventata di novita' Penso che ci sara' grande euforia intorno a questa Inter - machilovedepiu : RT @RB90878298: @wazzaCN Non capisco tanta euforia ??... Se Botman va al Newcastle c'è una possibilità che venga disposta la ripetizione de… - RB90878298 : @wazzaCN Non capisco tanta euforia ??... Se Botman va al Newcastle c'è una possibilità che venga disposta la ripeti… - ferngasp : Queste dichiarazioni di #Calhanoglu ci volevano perché serviva un elemento di rottura dall'interno del mondo Inter.… - MarioCuredda : @ilciccio67 Si, se avete avuto occasione di vedere il canale 200 verso le 12 avrete notato quanta euforia c'era nel… -

SerieANews

Tra le pagine emergono i ricordi, le gioie, la fatica, l'affanno, lo sgomento, l'con in più ... "Ci mantiene giovani" , precisa Lele Oriali ex bandiera dell'e oggi team manager della ...Sembra che l'derivante dalla vittoria dello Scudetto si sia esaurita in casa Milan , e adesso inizia a ... Con Bremer molto difficile, che dovrebbe andare all'dopo che i nerazzurri avranno ... Inter, euforia per Inzaghi: è fatta per il colpo dopo Lukaku e Mkhitaryan Romelu Lukaku è ad un passo dal clamoroso ritorno all'Inter. I tifosi nerazzurri, però, non dimenticano quanto accaduto un anno fa.I rossoneri si stanno muovendo molto lentamente e potrebbero doversi accontentare delle alternative che il mercato offrirà.