Ballottaggio Cerveteri 2022 tra Gubetti e Moscherini | risultati | affluenza | orari | exit poll | segui la diretta in tempo reale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 giugno 2022)dove domenica 12 giugno c’è stato il primo turno delle elezioni amministrative valevoli per il rinnovo dei Consigli Comunali. Oggi, 26 giugno, i cittadini torneranno alle urne per eleggere il nuovo Sindaco della Città. A sfidarsi saranno i candidati Elena Mariae Giovanni. Alle ore 7.00 si sono aperti i seggi per le votazioni e in serata si conoscerà il nome del Primo Cittadino.: fino a quando si vota I seggi, come è accaduto nel primo ‘step’, rimarranno aperti dalle 7.00 alle ore 23.00 di oggi. Per votare è necessario portare con sé la propria tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. L’uso della mascherina, invece, resta raccomandato. I ...