Attimi di terrore per l’ex volto di Canale 5: tutti in apprensione per l’accaduto (Di domenica 26 giugno 2022) Attimi di terrore per l’ex amatissimo volto di Canale 5: tutti in apprensione che per quello che le è successo, racconto da brividi. Un racconto da brividi, quello a cui si è lasciato andare nelle scorse ore l’ex amatissimo volto di Canale 5 sul suo Canale Instagram. Attivissima sul famoso social network, la star del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 26 giugno 2022)diperamatissimodi5:inche per quello che le è successo, racconto da brividi. Un racconto da brividi, quello a cui si è lasciato andare nelle scorse oreamatissimodi5 sul suoInstagram. Attivissima sul famoso social network, la star del L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

timmoxen : voi non capite mi si era incastrato un pezzo di pera nella lingua tipo nella parte sotto piena tutta viscidosa e no… - zazoomblog : “Oh ca…”. Attimi di terrore per Lorena Bianchetti (che dice una parolaccia). Il video incriminato - #ca…”. #Attimi… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Attimi di terrore, un uomo viene trascinato via da un treno in corsa: il salvataggio è eroico - ilmessaggeroit : Attimi di terrore, un uomo viene trascinato via da un treno in corsa: il salvataggio è eroico - willycuba65 : Mondiali nuoto, attimi di terrore per l'americana Alvarez: è fuori pericolo -