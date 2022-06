UNA VOCE PER PADRE PIO 2022: MARA VENIER E UN PARTERRE SPECIALE NEL SABATO DI RAI1 (Di sabato 25 giugno 2022) Da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN), SABATO 25 giugno in prima serata, dalle 21.35, su Rai 1 andrà in onda “Una VOCE per PADRE Pio”. Alla conduzione ci sarà MARA VENIER. Speranza, rinascita e gioia saranno i valori più significativi di questo appuntamento televisivo. UNA VOCE PER PADRE PIO: TUTTI GLI OSPITI La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a Pietrelcina, nella sua storica cornice, borgo natio del Frate, set suggestivo e abituale. L’edizione 2022 di ‘Una VOCE per PADRE Pio riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Riccardo Cocciante, Giuseppe Fiorello, Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Shel Shapiro. L’Orchestra “Suoni del Sud” ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 25 giugno 2022) Da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN),25 giugno in prima serata, dalle 21.35, su Rai 1 andrà in onda “UnaperPio”. Alla conduzione ci sarà. Speranza, rinascita e gioia saranno i valori più significativi di questo appuntamento televisivo. UNAPERPIO: TUTTI GLI OSPITI La trasmissione, infatti, sarà nuovamente ambientata a Pietrelcina, nella sua storica cornice, borgo natio del Frate, set suggestivo e abituale. L’edizionedi ‘UnaperPio riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Riccardo Cocciante, Giuseppe Fiorello, Matia Bazar, Ricchi e Poveri, Shel Shapiro. L’Orchestra “Suoni del Sud” ...

