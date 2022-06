Un mondo senza plastica. Aiuto (Di sabato 25 giugno 2022) Come sarebbe un mondo senza plastica? Sicuramente, complicato. Lo conferma l’esperienza della catena inglese di supermercati Iceland, che ha provato a eliminare gli imballaggi in plastica dai suoi scaffali. Con quali risultati? In alcuni casi la carta – il principale succedaneo della plastica – si è rivelata inadatta: le banane e la lattuga marciscono più rapidamente o si rovinavano; idem il bacon. I clienti evitano di acquistare il pane avvolto nelle buste di carta, non volendo un prodotto nascosto alla vista. Allora si è pensato bene di lasciare dei buchi nella carta, per esempio delle patate: ma allora l’involucro si lacera. Inoltre, con la crisi delle materie prime in atto, la carta ha raggiunto costi proibitivi e non è neppure detto che abbia un impatto ambientale inferiore alla ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 giugno 2022) Come sarebbe un? Sicuramente, complicato. Lo conferma l’esperienza della catena inglese di supermercati Iceland, che ha provato a eliminare gli imballaggi indai suoi scaffali. Con quali risultati? In alcuni casi la carta – il principale succedaneo della– si è rivelata inadatta: le banane e la lattuga marciscono più rapidamente o si rovinavano; idem il bacon. I clienti evitano di acquistare il pane avvolto nelle buste di carta, non volendo un prodotto nascosto alla vista. Allora si è pensato bene di lasciare dei buchi nella carta, per esempio delle patate: ma allora l’involucro si lacera. Inoltre, con la crisi delle materie prime in atto, la carta ha raggiunto costi proibitivi e non è neppure detto che abbia un impatto ambientale inferiore alla ...

