Star Wars: tutto il duello Kenobi vs Vader con le musiche di Episodio III (Di sabato 25 giugno 2022) Star Wars. Su Youtube è apparso un video che potrà piacere a tanti, così come potrà non essere apprezzato. Un fan ha pubblicato questo “Obi-Wan vs Vader – RESCORE with Star Wars III soundtrack“, correggendo quanto visto nella serie tv Obi-Wan Kenobi di Disney+. Cosa ha fatto esattamente? Ha preso le immagini del duello finale Leggi su starwarsnews (Di sabato 25 giugno 2022). Su Youtube è apparso un video che potrà piacere a tanti, così come potrà non essere apprezzato. Un fan ha pubblicato questo “Obi-Wan vs– RESCORE withIII soundtrack“, correggendo quanto visto nella serie tv Obi-Wandi Disney+. Cosa ha fatto esattamente? Ha preso le immagini delfinale

