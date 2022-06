Sparatoria in discoteca gay: due morti e diversi feriti (Di sabato 25 giugno 2022) Due morti e almeno 21 feriti: è questo il tragico bilancio, ancora provvisorio, della Sparatoria avvenuta questa notte a Oslo, in Norvegia, alla vigilia del Pride che era previsto per la giornata di oggi. La polizia locale ha arrestato... Leggi su europa.today (Di sabato 25 giugno 2022) Duee almeno 21: è questo il tragico bilancio, ancora provvisorio, dellaavvenuta questa notte a Oslo, in Norvegia, alla vigilia del Pride che era previsto per la giornata di oggi. La polizia locale ha arrestato...

Agenzia_Ansa : Sparatoria in una discoteca gay di Oslo, due morti e diversi feriti (alcuni gravi). Arrestata una persona - Corriere : Sparatoria in una discoteca nel centro di Oslo durante il Pride: due morti e diversi feriti - Agenzia_Ansa : Secondo quanto riferito dalla polizia di Oslo i feriti sono 22, di cui 10 ricoverati in ospedale (tre in gravi cond… - colvieux : Due morti, 21 feriti e cancellato #oslopride: il risultato di un terribile attacco a un bar queer ad #Oslo - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Sparatoria all'esterno di una discoteca Lgbtq+ a Oslo: due morti. Arrestata una persona -