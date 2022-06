Preghiera del mattino del 25 Giugno 2022: “Aiutami a compiere la Tua volontà” (Di sabato 25 giugno 2022) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 25 giugno 2022) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

VaticanIHD : ????Stasera alle ore 18.30 in occasione della Giornata mondiale del rifugiato Veglia di preghiera “Morire di Speranza… - Rinaldi_euro : Con la preghiera di diffondere! La Lega vota NO alla proroga del Green Pass in Commissione - santegidionews : Giornata Mondiale del Rifugiato - il #23giugno a Roma la preghiera Morire di Speranza in memoria di quanti perdono… - ottovanz : RT @popesprayer_it: #IlCamminodelCuore è l'itinerario di formazione della Rete Mondiale di Preghiera del Papa. È un itinerario che invita i… - ottovanz : RT @FFornosj: La Solennità del Cuore di Gesù è la festa della Rete Mondiale di Preghiera del Papa. Il fondamento spirituale della nostra mi… -