Napoli | calendario amichevoli estive 2022 | il programma e gli orari di tutte le partite

(Di sabato 25 giugno 2022) Dopo un buon campionato, chiuso in terza posizione e con la qualificazione alla Champions League, ilè pronto a ripartire. La stagione partirà la seconda settimana di luglio quando gli azzurri si ritroveranno a Dimaro per i primi test fisici, le visite mediche ed i primi allenamenti. Ancora non definite leche dovranno affrontare i campani. In aggiornamento SportFace.

Pubblicità

GiovaAlbanese : Calendario #Juventus #SerieA GIRONE D'ANDATA ?? Sassuolo ? Sampdoria ?? Roma ?? Spezia ? Fiorentina ?? Salernitana ? Mo… - GiovaAlbanese : Calendario #Juventus #SerieA GIRONE DI RITORNO ?? Monza ? Salernitana ?? Fiorentina ? Spezia ?? Torino ? Roma ?? Sampdo… - biscone69 : RT @granatiere1906: 32^ bologna-?? e ???-lazio 33^ ??-lecce e verona-??? 34^ atalanta-?? e roma-??? 35^ ??-cremon e ???-sassuolo 36^ empoli-??… - Darius1926 : Video sull'analisi del calendario 2022-23 del #Napoli ora online sul canale ?????? - StreetNews24 : Il nuovo calendario serie A 2022/2023 con i turni infrasettimanali, le soste per la nazionale e i mondiali nel Qata… -

Nella stessa giornata, l'Inter affronterà l'Atalanta dopo aver affrontato ilnel turno ... ecco il2022/23 'La speranza anche per quest'anno è che sia un altro campionato combattuto, ...- E' ancora con l'Inter che inizia il campionato del Lecce ma, dopo le ultime due volte ...in un virtuale scontro diretto (ma è ancora presto per definirlo tale) per poi affrontare il...Per il resto, calendario piuttosto agevole almeno fino alla penultima di andata, con la squadra di Allegri che sarà costretta ad affrontare Napoli (trasferta) e Atalanta (casa) in rapida successione.Decretati gli impegni delle squadre di Serie A, i quali vedono la Roma pronta a partire al massimo consapevole dei rischi lungo la strada ...