Inter, Lazaro piace al Gladbach: base di 10 milioni (Di sabato 25 giugno 2022) Valentino Lazaro può lasciare l'Inter a titolo definitivo e portare nelle casse del club nerazzurro una cifra da reinvestire. Dopo il prestito dal Benfica, l'esterno nerazzurro piace al Borussia MoenchenGladbach, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. La base per la trattativa sarà di 10 milioni di euro. SportFace.

grafuio : RT @InterHubOff: ????? Lazaro non è nei piani di Inzaghi per la prossima stagione: lascerà l’Inter, può tornare in Bundesliga. Due club tedes… - Bubu_Inter : Lazaro e Dalbert prestito, zero euro. - angeloinitaly : RT @fcin1908it: #Inter vuole incassare oltre 100 mln con le cessioni. #Skriniar, Inter resta ferma a quota 80, Psg ora è a 60. A 70 si potr… - fcin1908it : #Inter vuole incassare oltre 100 mln con le cessioni. #Skriniar, Inter resta ferma a quota 80, Psg ora è a 60. A 70… - peppe_pellone : @Krypz_SKN @it_inter gli esuberi li piazzi solo in prestito .. sensi non ha mercato , figurati Lazaro dalbert ecc... -