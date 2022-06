Il Cammino di Santiago, una meta tra fede e vita (Di sabato 25 giugno 2022) Ogni anno circa 200 mila pellegrini giungono alla meta dopo decine di chilometri da fare rigorosamente a piedi o in bicicletta. È il Cammino di Santiago che è itinerario culturale del Consiglio d’Europa e Patrimonio dell’umanità Unesco. Un viaggio perfetto per fedeli e non che vogliono ritrovare la spiritualità o semplicemente quel gusto della semplicità e della vita cancellato dalle ansie della quotidianità La storia del Cammino di Santiago Cammino di Santiago, fonte changethefuture.itTutto iniziò nel IX secolo d.C. quando in Galizia il monaco Pelagio ebbe la rivelazione del luogo in cui si trovava la tomba di San Giacomo Apostolo. Dopo la scoperta di una necropoli in cui sarebbe stata contenuto il corpo dell’Apostolo, il culto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 giugno 2022) Ogni anno circa 200 mila pellegrini giungono alladopo decine di chilometri da fare rigorosamente a piedi o in bicicletta. È ildiche è itinerario culturale del Consiglio d’Europa e Patrimonio dell’umanità Unesco. Un viaggio perfetto perli e non che vogliono ritrovare la spiritualità o semplicemente quel gusto della semplicità e dellacancellato dalle ansie della quotidianità La storia deldidi, fonte changethefuture.itTutto iniziò nel IX secolo d.C. quando in Galizia il monaco Pelagio ebbe la rivelazione del luogo in cui si trovava la tomba di San Giacomo Apostolo. Dopo la scoperta di una necropoli in cui sarebbe stata contenuto il corpo dell’Apostolo, il culto ...

