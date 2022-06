Da Chiomara ad Artemisia | la terribile vendetta delle donne

Leggi su iodonna

(Di sabato 25 giugno 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Sono stato nella nuova casa museo di Palazzo Maffei, in piazzaErbe a Verona, forse la più bella d’Italia. La dirige una donna, Vanessa Carlon, la figlia di Luigi, grande collezionista. Accanto ai capolavori del Novecento italiano ed europeo, ci sono tele di maestri veronesi dal Trecento in poi. Ce n’è una che racconta una storia che non conoscevo. L’autore è Nicola Giolfino, pittore manierista che diede il meglio di sé nella prima metà del Cinquecento. Il titolo dell’opera è inquietante: “getta la testa del centurione ai piedi del marito Orgiagone“. È una storia dell’antica Roma. Siamo nel 189 avanti Cristo, la Repubblica è impegnata nella guerra contro i Galati, in Asia minore, l’attuale costa della Turchia che dà sul mare Egeo.è appunto una donna ...