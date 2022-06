Sardegna | da oggi puoi visitare una delle spiagge più belle d’Europa | dove si trova e come raggiungerla

Leggi su funweek

(Di venerdì 24 giugno 2022) Laè uno dei più grandi gioielli naturali della nostra penisola e tra le sue splendide, c’è anche unapiù. Una cala a numero chiuso, che dal 24 giugno aprirà i suoi cancelli. LEGGI ANCHE:– La spiaggia più pericolosa al mondo: non farti ingannare dal mare cristallino “Scrigni di rarazza, incastonati da rocce calcaree e profumati di mirto, elicriso e ginepro“: così il servizio del Tg5 introduce quella che è stata dichiarata unapiù, Cala Goloritzè. La spiaggia, che sinel comune di Baunei nella parte sud del golfo di Orosei in provincia di Nuoro, si è posizionata al quarto posto nella classifica stilata dalla European Best Destination 2022 ...